Ростов-на-Дону, 10 октября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Смена руководства произошла в муниципальном унитарном предприятии «Ростовская транспортная компания», основным видом деятельности которого являются трамвайные перевозки. Кабинет директора вновь заняла женщина — Елена Щербакова, передаёт ИА REGNUM 10 октября.

ИА REGNUM Трамвай

Ранее Щербакова уже занималась перевозками — возглавляла ОАО «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1», ООО «Новочеркасские пассажирские перевозки». Чуть более месяца проработала в должности директора филиала «Ростовпассажиртранса».

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2017 года транспортной компанией города-миллионника руководила Елена Дедова, сменившая на посту Владимира Шкуденкова. При нём МУП нарастил многомиллионный долг перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. В этой связи Шкуденкову ничего не оставалось, как написать заявление «по собственному желанию».

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Напомним, в феврале в счёт долга на сумму 10,5 млн рублей были арестованы трамваи в Пролетарском районе. Но трамвайное движение остановлено не было благодаря мировому соглашению, на которое пошли энергетики.

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