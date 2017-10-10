Пекин, 10 октября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Пекине состоялся торжественный прием в честь Национального дня борьбы с бедностью, отмечаемого ежегодно с 2013 года. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян встретились с общественными деятелями и государственными служащими, внесшими значительный вклад в борьбу с нищетой в Китае.

Флаг КНР

«Все усилия должны быть направлены на борьбу с бедностью, поскольку это одна из самых сложных задач, стоящих перед китайским обществом. Уверен, что мы сможем справится с поставленной задачей и побороть бедность уже к 2020 году», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер поблагодарил общественных деятелей и государственных служащих за весомый вклад в борьбу с нищетой и отметил, что их опыт необходимо распространить во всех провинциях в целях согласования общих усилий по сокращению бедности, пишет «Чжунго жибао».

Премьер-министр Ли Кэцян также поблагодарил деятелей и призвал власти приложить все усилия для создания умеренно процветающего общества к 2020 году. Ли Кэцян подчеркнул, что борьба с нищетой в Китае вступила в завершающую стадию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, свыше четырех миллионов представителей этнических меньшинств в восьми автономных районах и провинциях Китая были выведены из нищеты в 2016 году.