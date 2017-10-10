Москва, 10 октября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Рубль снова снизился 9 октября к иностранным валютам, но демонстрировал более сдержанную негативную динамику в основном на фоне ослабления спроса на доллар и попыток восстановления на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам сессии российская валюта подешевела на 0,24% и 0,32% — до 58,33 руб. и 68,49 руб. к доллару и евро соответственно.

«Доллар в целом остается стабильным в предвкушении декабрьского повышения ставки. Но перспективы его дальнейшего укрепления видятся ограниченными. К тому же валюта подвержена риску со стороны сразу нескольких факторов. Это и экономические показатели, и внутренняя политика Трампа, и геополитические трудности», — пояснил эксперт.

При этом на рынке нефти Brentне удается привлечь устойчивый спрос, и это мешает рублю. Накануне котировки едва удержались над уровнем $55, который служит важной поддержкой для Brent.

«Если настроения в сырьевом сегменте в ближайшее время улучшатся, эта отметка послужит плацдармом для развития восходящей коррекции. Тогда рубль почувствует себя увереннее, даже в условиях сохранения интереса к покупкам доллара», — полагает Ковалев.

По его мнению, в краткосрочной перспективе паре доллар/рубль, которая 9 октября была остановлена на подходе к промежуточному сопротивлению 58,50 рубля, потребуется дополнительный катализатор для пробоя этой зоны. Таковым может послужить падение нефти ниже уровня $55, что представляется маловероятным.

«По крайней мере, определенную поддержку актив получил со стороны комментариев генсека ОПЕК о том, что рынок движется в сторону баланса. В краткосрочной перспективе путь наименьшего сопротивления для доллара — вниз, с целью на 58 рубktq и ниже», — считает эксперт.

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