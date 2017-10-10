Красноярск, 10 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Тема XIII городского форума выбрана неслучайно — развитие города всецело направлено на воспитание будущих поколений красноярцев. Эксперты представили уникальные красноярские практики работы с детьми, обсудили вопросы, связанные с формированием безбарьерной, дружелюбной городской среды. Впервые, наравне со взрослыми, участниками форума стали 15 тысяч школьников 6 — 7 классов. Ребята побывали на концертах, посетили масштабный фестиваль «Здоровый», поучаствовали в квестах, ответили вопросы анкеты: что вам нравится в Красноярске и что хотелось бы нового в городе?

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Ученица лицея № 28 Лиза, участница онлайн-конференции, так ответила на вопрос: «Мне хотелось, чтобы в Красноярске появлялось больше велодорожек, спортивных площадок, которые были бы размещены в каждом дворе».

Ее одноклассник Дима высказал мнение, что в Красноярске должно появляться больше книжных шкафов буккроссинга, больше открытых общественных пространств, где можно было бы общаться с друзьями.

В ходе онлайн-конференции каждый модератор круглых столов и дискуссионных площадок, в рамках своего направления работы, подвел итоги прошедшего городского форума «Город и Дети».

Татьяна Ситдикова, руководитель управления образования: «Форум «Город и дети» позволил организовать самый масштабный день открытых дверей».

Татьяна Юрьевна отметила, что форум еще раз доказал: образовательное пространство Красноярска способно и должно объединять горожан различных культур, традиций и наций. Именно в образовании закладывается понимание таких ценностей как добрососедство и толерантность.

Татьяна Казанова, председатель Красноярского городского Совета депутатов: «Открытые диалоги дают хорошую возможность выстраивать эффективное взаимодействие детей, родителей и педагогов».

Председатель городского Совета депутатов отметила, что многие депутаты приняли участие в обсуждении актуальных тем, касающихся вопросов развития городской среды, инклюзивного образования.

Елена Худоногова, заслуженный работник культуры РФ, модератор площадки с творчески одаренными детьми: «В городе должна быть создана эстетическая, вдохновляющая среда».

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Елена Юрьевна отметила необходимость создания в Красноярске специализированных пространств эстетического воспитания, которые позволят юным горожанам не просто знакомиться с искусством в широком смысле этого слова, но и, возможно, открыть в себе талант художника, музыканта… Более того, необходимо развивать форматы муниципально-частного партнерства, направленные на поддержку одаренных детей.

Вадим Смирнов, председатель общественного совета при Красспорте, модератор площадки «Спорт и дети»: «Кто окружает ребенка в детстве, тот поднимает его на спортивные вершины».

Вадим Анатольевич подчеркнул, что существующая практика формирования в городе спортивных классов доказывает свою эффективность, поэтому в работе со спортивно одаренными детьми необходимо продолжать эту традицию, доказывая, что Красноярск — город, воспитывающий известных в России и в мире спортсменов.

Анна Прохорова, модератор площадки, направленной на развитие родительского просвещения: «В Красноярске должна развиваться школа осознанного родительства».

Модератор отметила, что родители, принявшие участие в работе дискуссионной площадки, не просто пришли высказать свое мнение, но и предложили создать в Красноярске школу для родителей, которые оценивают воспитание детей как творческий процесс, которые готовы делиться успешными практиками, давать рекомендации, становиться соратниками воспитателей, учителей, тренеров, педагогов дополнительного образования.

Анатолий Гох, член правления ККРО «Свет надежды»: «Мы формируем город с новой культурой, в котором нет слова «инклюзия».

Модератор круглого стола «Актуальные проблемы развития детей с особыми потребностями» подчеркнул, что тема формирования доступной городской среды является обязательной при обсуждении вопросов развития Красноярска.

«На круглом столе мы уделили особое внимание формированию системы развития ребенка с особыми потребностями, преемственности этапов его взросления».

Анатолий Фёдорович, резюмируя итоги дискуссионной площадки, отметил необходимость создания в Красноярске единого информационного ресурса для детей с особыми потребностями и их родителей. Этот ресурс должен содержать в себе максимально подробную информацию о возможностях дошкольного, общего и дополнительного образования, мест отдыха для особенных детей.

Людмила Нездолей, модератор площадки «Развитие малышей-дошкольников в современном мире»: «Сегодня в Красноярске родители формируют заказ на дошкольное образование».

Людмила Алексеевна подчеркнула, что у красноярских дошкольных образовательных учреждений сегодня существует возможность сформировать уникальные программы развития детей с учетом пожеланий родителей. Ведь родители формируют заказ на качество дошкольного образования, акцентируя внимание, что именно детский сад выступает первой ступенью на пути к успешному будущему юных красноярцев.

Тему успешного будущего ребенка, напрямую зависящего от качества образования, продолжила Ольга Карлова, модератор площадки «Образование в современной школе».

«На моей дискуссионной площадке обсуждались актуальные вопросы школьных образовательных форматов, которые должны составить достойную конкуренцию ЕГЭ, — рассказала Ольга Анатольевна Карлова, профессор СФУ, генеральный директор Фонда развития Сибири. — Речь идет о форматах, которые будят любопытство школьников, дают им шанс пережить интересные научные приключения прямо на уроке, запускают работу их мысли. С талантливыми красноярскими учителями мы обсуждали, что мешает таким форматам основательно прописаться в современной школе».

Отметим, что предложения, сформулированные в рамках данной дискуссионной площадки, будут отражены в резолюции Форума, направлены для работы в главное управление образования Красноярска и краевое министерство.

Александр Меркулов, модератор площадки «Бизнес как партнер в развитии содержания образования»: «Ребята попросили нас, бизнесменов, поделиться своей историей успеха».

Александр Борисович, руководитель образовательной программы технопарка «Кванториум», отметил, что на сегодняшний день старшеклассникам очень важно наставничество, тот формат работы, который уже существовал в России несколько десятков лет назад. Поэтому участники дискуссионной площадки предложили формировать так называемые венчурные капиталы, которые позволят поддерживать проекты старшеклассников стартовым капиталом.

В поддержку Александра Меркулова выступил Геннадий Блинов, модератор площадки, направленной на профориентацию подростков. Он отметил: «Стратегическое инвестирование Красноярска — это инвестиции в наших детей. Поэтому на этапе выбора профессии ребенку нужно давать информацию о том, чего они смогут достичь в будущей профессии». Для достижения результата, по мнению Геннадия Николаевича, необходимо ввести в школьную программу такой формат как «профориентационнная платформа», в основе которого будет лежать взаимодействие: «ученик — школа — вуз — работодатель — эксперт».

Валерий Ефимов, модератор площадки «Дети и городская среда»: «Городская среда должна развивать коммуникации, позволять детям творить».

Обсуждая развитие дружелюбной детям городской среды, Валерий Сергеевич отметил необходимость формирования безопасных, новых общественных пространств, ренновации периферийных территорий. Особое внимание он уделил проекту поддержки детей, которые находятся в учреждениях здравоохранения.

«Все мы, участники круглого стола, пришли к единому мнению, что необходимо поддерживать развитие волонтерского движения, которое помогает ребенку справиться с психологическими проблемами длительного пребывания в больницах. Также очень важно формировать в Красноярске, в целом создавать среду, которая будет обеспечивать ребенку комфорт и безопасность в игре и творчестве, не ущемляя его свободу».

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, подводя итоги онлайн-конференции, подчеркнул: «Я благодарен всем участникам форума за активную работу. Провозглашая XIII Красноярский городской форум, мы стремились объединить усилия как можно большего количества инициативных красноярцев. Форум начался с награждения лауреатов первой в истории города премии «Красноярск рукотворный», которая доказала: в Красноярске очень много людей, готовых своими инициативами и проектами делать наш город лучше, совершенствовать городское пространство. Все эти инициативы устремлены в будущее, которое неразрывно связано с юными горожанами».