Шевченко назвал причины поражения Украины в матче с Хорватией
Киев, 10 октября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Сборной Украины не хватило опыта в игре против команды Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира (ЧМ). Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, слова которого обнародованы на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).
«В сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне, — говорит Шевченко. — Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы, в которых выступают большинство игроков сборной Хорватии».
По его словам, когда во втором тайме хорватские футболисты взвинтили темп и начали активно применять прессинг, игроки сборной Украины стали чаще ошибаться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября сборная Украины уступила Хорватии в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 группы I. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 0:2.
Украина заняла третью строчку в своей группе, и не смогла пробиться на ЧМ-2018 в РФ.
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