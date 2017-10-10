Киев, 10 октября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Сборной Украины не хватило опыта в игре против команды Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира (ЧМ). Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, слова которого обнародованы на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

«В сборной Хорватии много классных футболистов, которые привыкли проводить по два матча в неделю на высоком уровне, — говорит Шевченко. — Наш чемпионат уступает ведущим первенствам Европы, в которых выступают большинство игроков сборной Хорватии».

По его словам, когда во втором тайме хорватские футболисты взвинтили темп и начали активно применять прессинг, игроки сборной Украины стали чаще ошибаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября сборная Украины уступила Хорватии в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 группы I. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 0:2.

Украина заняла третью строчку в своей группе, и не смогла пробиться на ЧМ-2018 в РФ.

Читайте также: Украина проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018