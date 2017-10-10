Киев, 10 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Украина опоздала с обсуждением закона об образовании с Венгрией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время официального визита в административный центр Закарпатской области Ужгород, сообщает 10 октября УНИАН.

Водник Венгерский дом. Закарпатье. Украина

Согласно сообщению, глава МИД Венгрии отверг предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина о встрече в Закарпатской области для того, чтобы обсудить совместно украинский законопроект об образовании.

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Сийярто подчеркнул, что Киеву следовало проявить инициативу до принятия закона об образовании, а теперь Украина опоздала с обсуждением закона.

Напомним, украинский законопроект об образовании запрещает обучение украинских школьников на иностранном языке с пятого класса. Киев подал закон на рассмотрение в Венецианскую комиссию ЕС, чтобы подтвердить позитивный статус законопроекта — представители Украины заявляют, что эксперты ЕС «положительно» оценивают новый украинский закон.

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В свою очередь, Венгрия и ряд других стран резко негативно отнеслись к «дискриминационному» закону. Там, глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия будет всячески препятствовать интеграции Украины с ЕС.