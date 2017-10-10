Ярославль, 10 октября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля состоялась встреча с перевозчиками в рамках проводимого в Ярославле месячника «Безопасный маршрут», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Встреча с перевозчиками в мэрии города

На встрече обсуждались вопросы безопасности пассажирских перевозок: анализ проведенных проверок и жалоб ярославцев говорит о том, что имеются острые проблемы в сфере работы маршрутных такси. Прежде всего, это нарушение правил дорожного движения, ненадлежащее техническое состояние автобусов, внешний вид транспорта и водителей, невыполнение графика и нарушение схем движения.

Поэтому в рамках программы развития городского транспорта подписано соглашение по взаимодействию мэрии и перевозчиков от 1 сентября текущего года. Его основная цель — сделать бизнес в сфере пассажирских перевозок в Ярославле цивилизованным.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос с регистрацией бизнеса перевозчиков.

«Несколько лет назад коэффициент налога на данную деятельность в Ярославле был резко поднят. Часть перевозчиков, чтобы не платить высокие налоги в городе, перешли в Гаврилов-Ям, Даниловский, Пошехонский, Ярославский район. Это законно, но не совсем социально правильно. Перевозчик ведет свой бизнес в Ярославле, перевозит жителей города, пользуется ярославской инфраструктурой, а налоги платит в тот район, где зарегистрирован. Мы решили пойти навстречу бизнесу и снизить коэффициент в Ярославле» — отмечает заместитель мэра города Ярославля Михаил Кузнецов.

По данным, которые приводит мэрия, из 45 перевозчиков, работающих в Ярославле, только 6 зарегистрированы в областном центре и платят налоги в бюджет города. Остальные 39 поддерживают бюджеты других муниципальных образований. На встрече решено создать рабочую группу, которая детально проработает вопрос, и найдет устраивающее и перевозчиков и мэрию решение.