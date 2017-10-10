Калуга, 10 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. За период с 2014 по 2016 годы количество абортов в Калужской области сократилось на 35% — с 3592 до 2336 операций. Тем не менее, как заявили на заседании кабинета министров Калужской области 9 октября, проблема искусственного прерывания беременности в регионе по-прежнему стоит остро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, участники заседания напомнили о непоправимом вреде, который наносят операции по прерыванию беременности репродуктивному здоровью женщин. В частности, с докладом выступил заместитель министра — начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального министерства здравоохранения Дмитрий Иванов.

По его словам, с открытием нового перинатального центра, в области сформирована трёхуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи. Регламентирована маршрутизация беременных и новорожденных. Проводится непрерывное профессиональное обучение медицинских работников. Постановка на диспансерный учет по беременности в сроке до 12 недель составляет 84,5% от общего числа беременных. Отмечено улучшение состояния здоровья будущих мам: с 2010 по 2016 год количество имеющих заболевания во время беременности снизилось на 5,8%.

Между тем, в регионе по-прежнему остро стоит проблема абортов. В этой связи перед акушерско-гинекологической службой стоит задача их снижения. За период с 2014 по 2016 год количество абортов в области уменьшилось на 35% — с 3592 до 2336. В действующих в области семи кабинетах медико-социальной помощи проводится доабортное консультирование. В результате в 2015 году сохранено 98 беременностей, в 2016 году — 141. В 2017 году 80 женщин приняли решение в пользу родов.

Вместе с тем, в регионе в этом году отмечается снижение рождаемости. По мнению участников заседания, объективная причина снижения — последствия демографического кризиса 90-х годов. Так, за 8 месяцев 2017 года родилось 7435 детей, что на 10,3% меньше, чем за тот же период 2016 года. В этой связи перед специалистами стоит задача активизации профилактики абортов, внедрение современных методик в акушерстве, гинекологии и неонатологии, более широкого применения вспомогательных репродуктивных технологий при лечении бесплодия.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, необходимо значительное внимание уделять просветительским мероприятиям среди молодёжи в отношении семейных ценностей и ведения здорового образа жизни.

«Доступность медицинской помощи должна быть более высокой, — подчеркнул Артамонов. — Женщина, которая хотела бы проверить свое здоровье, должна иметь такую возможность».

В этой связи губернатор обратил внимание на важность дальнейшего развития в регионе системы доставки беременных и детей на приём к специалистам. Анатолий Артамонов напомнил, что о нехватке узких врачей-специалистов в поликлиниках и больницах в регионах говорил президент страны Владимир Путин. Укомплектованность необходимыми медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Калужской области — важная задача ближайшего периода.

В Калуге почти два года проводит работу по профилактике абортов региональный центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь». Психологи организации, в рамках заключенного соглашения с министерством здравоохранения области, бесплатно консультируют беременных женщин, решивших прервать беременность. За время активной работы психологов с беременными женщинами родилось 200 детей. Помимо помощи беременным женщинам в кризисной ситуации и нуждающимся семьям с детьми, многодетным семьям, активисты проводят акции и мероприятия, ведут лекционно-просветительскую работу среди населения.

Между тем, напомним, ранее в ИА REGNUM обратились родственники жительницы Калуги Юлии, попросив разобраться с ситуацией: приехавшую со схватками женщину выставили на улицу из областного перинатального центра.

«Так случилось, что вместо положенного по срокам 5 сентября у моей беременной сестры Юлии воды отошли на два дня раньше — уже под утро 3 сентября. Раздумывать было некогда, и муж повез Юлию в перинатальный центр в Анненки. Однако, не тут то было. Пока Юлия мучилась от родовых схваток в автомобиле, её супруг безуспешно ломился в запертые двери. Открыли двери будущему папе только через 20 минут. В центре мучающуюся от боли роженицу раздели, осмотрели и… предложили ехать в роддом, что на противоположном конце города», — заявила она.

Сначала оказалось, что у роженицы якобы нет при себе какой-то важной для родов в этом перинатальном центре бумаги. Далее дежурная и вовсе заявила, что перинатальный центр с 1 сентября 2017 года закрыт на санитарную обработку. С угрозой родить прямо на сидении в автомобиле женщине пришлось спешно ехать в старый городской роддом, где, к счастью, её немедленно приняли, и Юлия благополучно родила мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года митрополит Калужский и Боровский Климент и верующие региона присоединились к обращению, призывающему запретить искусственные аборты на территории России.

«Жизнь человека начинается с её зарождения. Ребёнок является человеческим существом и имеет право на рождение. Жизнь дарована Богом. Считаю, что очень важна позиция врачей, которые должны женщине объяснять, что значит прервать беременность, что этим она лишает жизни свое дитя. Безусловно, немаловажным была и есть позиция родителей. Они должны понимать, что несут ответственность перед Богом и этим ребенком», — заявил владыка Климент.

Под документом также поставили свои подписи священнослужители и прихожане. Напомним, что ранее обращение за запрет абортов подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также более 60 архиереев Русской православной церкви.

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