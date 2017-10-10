Новосибирск, 10 октября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. После смены главы региона зачастую следует смена его команды. Не стала в этом плане исключением и Новосибирская область. Сегодня, 10 октября, стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников подписал постановление об отставке новосибирского правительства.

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Действие Травникова, впрочем, соответствует закону Новосибирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» ( от 27.02.2004 N 168-ОСД). Согласно тексту этого закона, срок полномочий первого заместителя и заместителей председателя правительства Новосибирской области, министров, а также других членов регионального правительства ограничен сроком полномочий действующего губернатора.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был отправлен в отставку указом президента РФ 6 октября 2017 года.

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Означает ли это, что новосибирские чиновники, значащиеся на указанных должностях, попрощаются со своими постами?

Новосибирский политолог Сергей Бирюков предположил, что Андрей Травников «как прагматически мыслящий технократ-управленец нуждается в собственной рабочей команде, которой и является правительство Новосибирской области».

«Поэтому подписание им указа об отставке правительства региона — естественный шаг и означает начало формирования им собственной команды. Что касается глубины и масштабов обновления областного правительства, то можно предположить, что на некоторый переходный период некоторая часть прежних членов кабинета Новосибирской области сохранят свои посты, но будет работать в «тестовом режиме». И.о. главы региона примет затем решение об их судьбе, исходя из эффективности их деятельности, по решению конкретных вверенных им задач. Таким образом, процесс обновления областной управленческой элиты будет протекать эволюционно и в управляемом режиме», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Бирюков.

Ещё один новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что кадровая ротация высшего состава исполнительной власти Новосибирской области в значительной степени будет проходить по алгоритму 2014 года.

«Только тогда Владимир Городецкий работал в статусе врио губернатора полгода, а у Андрея Травникова этот период займет почти год. Тогда ряд топ-менеджеров ушли сразу сами, так как, скорее всего, чувствовали, что не могут сработаться с новым руководителем, вторые были уволены в течение нескольких месяцев, третьи — в течение года после губернаторских выборов, ну, а четвертые продолжили работу, хотя некоторые из них были либо понижены в статусе, либо переведены на другие участки работы. Ныне в течение месяца, думаю, будет проведён кадровый аудит с участием группы консультантов, присланных из администрации президента РФ, а также, возможно, полпредства президента в Сибирском федеральном округе, местных представительств федеральных силовых структур и правоохранительных органов и экс-губернатора Городецкого», — сказал ИА REGNUM Пучкин.

Дмитрий Пучкин, так же как и Сергей Бирюков, отмечает, что будет оцениваться работоспособность членов старой команды на основании решения оперативных вопросов, реакции на возникающие новые вызовы.

Будут оцениваться и действия в разрезе достижения оптимальных результатов по поддержке кандидата от «партии власти» во время кампании по выборам президента в декабре 2017 — марте 2018 гг. И при необходимости будут приниматься соответствующие кадровые решения. Из администрации также будут удалены управленцы, непосредственно виновные в резком падении рейтинга Владимира Городецкого в 2017 г. и (или) негласно сотрудничавшие с командами ряда других потенциальных кандидатов на пост врио губернатора, а также в отношении кого нет полной уверенности в их лояльности при реализации конкурентного сценария конкурентных выборов, который, например, недавно был реализован в Иркутской области и привёл к победе кандидата от КПРФ и полной замене руководившей регионом управленческой команды», — высказал мнение политолог.

В свою очередь, заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков считает, что Травников не будет принимать поспешные кадровые решения.

«Думаю, Травников будет последовательным и продемонстрирует постепенные изменения. Тем более, что врио публично уже заявил о своей позиции по вопросу отставок и назначений», — напомнил Барсуков.

И действительно, как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как Андрей Травников 9 октября был официально представлен властям и жителям региона, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области отметил в общении с журналистами, что возможные кадровые перестановки в регионе, «несомненно, со временем появятся». Но тут же заверил, что «поспешных решений не будет, и не будет замены людей ради замены».

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Напомним, что президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года принял отставку новосибирского губернатора Владимира Городецкого.

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Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен мэр Вологды Андрей Травников.