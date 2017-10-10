Ужгород, Украина, 10 октября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Решение Венгрии потребовать пересмотра Соглашения об ассоциации ЕС и Украины из-за принятого Киевом дискриминационного закона об образовании является вполне закономерным: Украина уже напринимала много законов, которые не соответствуют ни нормам морали, ни права, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не получается

Это вполне закономерное решение венгерских властей, потому что, как показывает практика, Украина приняла уже достаточно много законов, которые не соответствуют ни общеевропейской морали, ни нормам европейского права.

И, естественно, с таким законодательством Украина не может быть членом европейского сообщества. Киев не может находиться в семье европейских народов, призывающих соблюдать права не только русского народа, но и многих других народов, в том числе венгерского, румынского, которые проживают на Украине.

По сути, Украина является лоскутным государством, которое пытается закрепить права украинского народа в ущерб всем другим народам, проживающим на ее территории. При этом Украина пытается подменить ту историческую суть, которая ясно говорит о том, что она является несамостоятельным государством и народом, а окраиной русского мира, где проживают русские люди.

И это, несомненно, является большой трагедией для русского народа, который благодаря не совсем грамотным манипуляциям в том числе советских политиков, за какие-то сто лет стал из русского украинским.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород (Закарпатская область, Украина) заявил, что Будапешт потребует пересмотра Соглашения об ассоциации ЕС и Украины из-за принятого Киевом закона об образовании.

Венгрия после принятия этого закона четко заявила, что Украина нарушает все обязательства, которые приняла на себя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим Венгрия инициирует 16 октября на совещании глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр соглашения.

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Украинский образовательный закон запрещает обучение на иностранном языке школьников с пятого класса и является дискриминационным. С мнением Сийярто согласился и глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль, который отметил, что в Закарпатье 12% населения являются венграми.

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