Ярославль, 10 октября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проверил выполнение капитального ремонта в Ярославле, для чего лично поднялся на крышу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов поднялся на крышу

Как сообщают в правительстве Ярославской области, первая комиссия, которую возглавил глава региона, посетила строение в Первомайском переулке, 3в, где проживают около 100 человек.

«Невооруженным глазом видно, что объект проблемный. Крыша частично раскрыта. Гидроизоляция выполнена с нарушением технологий. Знаю, что в конце сентября одну из квартир уже затапливало. Ситуацию усугубляет и то, что дом относится к объектам культурного наследия и входит в ансамбль Казанского женского монастыря. Здесь мы видим откровенно недобросовестную работу. Иными словами, полную бесхозяйственность. Более того, выполнена только треть работ. И это при стоимости контракта в 3,5 миллиона рублей. Мы помним негативный пример прошлых лет, когда жильцы вынуждены были уходить в зиму с раскрытыми кровлями. Такого больше не должно повториться» — приводит слова губернатора официальный сайт регионального правительства.

Не в лучшем состоянии находятся и подъезды дома, в которых видны следы многочисленных протечек. Дмитрий Миронов дал поручение связаться c управдомом Кировского района и в течение недели привести все в надлежащее состояние. Результат обещал проверить лично. Капитальный ремонт кровли губернатор также взял под личный контроль и потребовал в оперативном режиме докладывать ему о ситуации.

А далее, как говорится, «на контрасте», Дмитрий Миронов побывал в доме №14а на улице Городской вал. Здесь, как отмечают в правительстве, ситуация принципиально иная: «подрядчик — ООО «Дельта Констракш» — качественно и в срок отремонтировал плоскую крышу». Официальный портал областных органов власти приводит список работ, которые провел подрядчик и сообщает, что, согласно нормативам, прослужить новая крыша должна не менее 15 лет, из них 5 лет будет находиться на гарантии. Стоимость работ — 1,5 миллиона рублей.

«Вот пример хорошей работы. Когда и технология соблюдается, и контракт выполняется в срок, а главное — качественно. Именно такие бригады и должны работать в нашем регионе» — сказал Дмитрий Миронов.

Остается надеяться, что губернатор посетит и дома с текущими крышами, подрядчиком на которых выступает та же самая «Дельта Констракшн». Напомним, не далее как в минувшую пятницу жители дома №60 по проспекту Октября жаловались мэру города Владимиру Слепцову, что та самая «Дельта Костракшн», которую так хвалит глава региона, бросила их с наполовину отремонтированной крышей, а дыры прикрыла полиэтиленовой пленкой.

Мэр тогда сказал, что «на переправе коней не меняют». Но, по всей видимости, при такой поддержке региональных властей и на следующий год московская «Дельта Констракшн» вновь выйдет на конкурс и опять возьмет весьма приличные объемы по капитальному ремонту домов в Ярославской области.