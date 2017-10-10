Чебоксары, 10 октября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В национальном парке «Чаваш вармане», расположенном в Шемуршинском районе республики, распустился прострел раскрытый (сон-трава), считающийся одним из местных «основных «подснежников». Эксперты связывают осеннее цветение со сбоем генетических программ, которые происходят при аномальных погодных явлениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Npark21.ru Цветение сон-травы

Осенью при тёплой погоде могут повторно распуститься не только цветы, но и плодовые растения. При сопутствующих погодных условиях они могут даже дать плоды.

«Такие сбои генетических программ обычно наблюдаются в годы с какими-то нестандартными, можно сказать, катастрофическими погодными проявлениями: с длительной засухой или, наоборот, «мокрым годом», как нынешний, не позволяющим нормально отцвести многим экземплярам из популяции. В случае сон-травы таким катаклизмом стал, скорее всего, снегопад и холод, на неделю закрывший землю в апреле, как раз в период цветения первоцветов. Но такие сбои могут быть и регулярными и наблюдаются у многих организмов сезонного климата, не только у растений. Многим известно, например, о ежегодном осеннем токовании тетеревов», — считают специалисты парка.

Npark21.ru Местный «подснежник»

Отмечается также, что «технологически» сбой программ происходит из-за срабатывания «спусковых механизмов на настроенную ситуацию или на определенную длину дня, либо на сумму положительных температур».

«У многих раннецветущих растений запуск физиологических процессов (прорастание, распускание листвы, цветение) происходит при достижении определенной суммы среднесуточных положительных. Как известно, длина дня в апреле-мае равна длине дня в августе-сентябре, и температурные условия схожи», — поясняют учёные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на погодные аномалии реагировали и животные. В заповеднике «Присурский» в Чувашии сурки проснулись раньше обычного и так же рано начали уходить в спячку. Первая закрытая нора отмечена в конце первой декады августа, в первую неделю сентября открытых нор не осталось. Учёные отмечают, что нынешний весенне-летний период оказался для флоры и фауны «весьма неблагоприятным». Начало апреля было холодным, конец месяца жаркий. Май и июнь были холодными, июль — дождливым, август — очень теплым. Такие погодные аномалии могли помешать организму сурков вовремя отложить жировые запасы, необходимые для зимней спячки.

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