* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 10 октября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Международная коалиция, которую возглавляют США, резко снизила интенсивность авиаударов по террористам в Ираке, когда началась совместная операция сирийской армии и ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил во вторник, 10 октября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По его словам, в сентябре 2017 г. коалиция США нанесла по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке почти в 5 раз меньше ударов, чем в Сирии.

Представитель Минобороны России добавил, что снижение количества наносимых ударов по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны коалиции США совпало с переброской террористов из Ирака к сирийскому Дейр-эз-Зору.

«Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прежде всего в Ираке, все это видит, — говорит Конашенков. — Но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почему-то в Сирии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило о серии скоординированных нападений террористов на посты войск Сирии вдоль трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор. Все атаки были осуществлены из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в которой расположена военная миссия США.

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