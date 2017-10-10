Симферополь, 10 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке суверенитета Украины и отказе признавать Крым частью России не может повлиять на ситуацию в стране и регионе. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов, сообщает 10 октября RT.

Крым

По словам Мурадова, турецкий лидер, говоря об «аннексии» Крыма, просто подыгрывал президенту Украины Петру Порошенко. При этом Эрдоган не стремится выступать с подобными заявлениями в рамках других поездок и переговоров.

«Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», — пояснил зампред крымского правительства.

Он добавил, что Эрдоган является гибким политиком, который при необходимости успешно меняет свою позицию. Кроме того, все больше крымских татар, проживающих в Турции, поддерживают вхождение Крыма в состав России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «незаконной аннексией» и отметил, что Анкара никогда не признает ее. Турецкий лидер добавил, что выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и надеется на скорое завершение конфликта в Донбассе.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе 16 марта 2014 года. Более 96% участников голосования поддержали инициативу о воссоединении с РФ.