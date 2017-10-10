Киев, 10 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. На Украине вступил в силу закон о продлении «особого статуса» Донбасса, текст документа опубликован 10 октября в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР. 2017

Согласно положению данного закона, он вступает в силу с момента публикации.

Напомним, 6 октября Верховная рада Украины приняла закон о продлении «особого статуса» Донбасса. На следующий день, 7 октября, президент Украины Петр Порошенко его подписал.

В данном законе, в частности, предусматривается, что «особый статус» Донбасса вступит в силу только после того, как будут выполнены ряд условий, среди которых — вывод «незаконных формирований» с юго-востока Украины.

Президент Порошенко также считает, что вступивший в силу закон создает условия для развертывания в Донбассе миротворческих сил ООН.

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