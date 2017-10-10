Москва, 10 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Модель «АвтоВАЗа» LADA 4×4 вошла в ТОП-5 самых продаваемых SUV на российском рынке, таковы итоги сентября 2017 года, об этом сообщило 9 октября агентство «Автостат».

Lada.sparz2.ru LADA 4x4

Первое место вновь занял автомобиль Hyundai Creta, за обозначенный период было продано 5843 экземпляров этой модели, рост продаж — 16%. Вторую строчку сентябрьского рейтинга SUV занял бюджетный кроссовер Renault Duster, он разошелся в количестве 4145 экземпляров, рост продаж — 29%.

Третье место досталось Renault Kaptur, этот внедорожник решили приобрести 2678 покупателей, что обеспечило компании рост продаж модели на 21%.

Четвертую строчку заняла Chevrolet Niva, за обозначенный период её владельцами стали 2509 человек, автомобиль также показывает серьезное увеличение продаж — на 37%.

И наконец, объем продаж LADA 4×4 в сентябре 2017 года составил 2497 автомобиля, таким образом, машина заняла пятое место в списке. Интересно, что при этом модель демонстрирует падение продаж относительно сентября 2016 года — на 14%.

В ТОП-10 самых популярных в России SUV также вошли: Volkswagen Tiguan (2459 ед., рост продаж — в 2,1 раза), Toyota RAV4 (2441 ед., падение продаж — 14%), KIA Sportage (1932 ед., рост — 3%), УАЗ «Патриот» (1926 ед., рост — 40%) и Mazda CX-5 (1806 ед., падение — 10%).

Напомним, в сентябре 2017 года СМИ сообщили о том, что в автопарке России доля кроссоверов и внедорожников составляет 21%. Самая большая концентрация машин этого класса — на Чукотке. Москва заняла в этом рейтинге лишь восьмое место.