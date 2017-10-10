Москва, 10 октября, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 82 лет скончался известный телевизионный деятель и экстрасенс Аллан Чумак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Скриншот страницы Youtube.com пользователя TV35region Алан Чумак

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», — сообщил Гордон.

Журналист отметил, что ему будет не хватать близкого друга, замечательного человека, философа и целителя. О причинах смерти Гордон не сообщил.

Аллан Чумак прославился в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам целительства. Дар «лечения» с помощью нетрадиционных методов целитель открыл в себе во время изучения существовавших нестандартных практик «излечения».

В 2016 году на телеэкраны вышла серия фильмов «Исповедь экстрасенса», в котором первая часть была посвящена жизни и работе Аллана Чумака. В фильме целитель рассказал, как после пережитого в детстве стресса у него открылись способности, и как в результате их использования он разбогател.

Чумак является автором книг «Тем, кто верит в чудо», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких» и «Исцеляющая сила внутри вас».