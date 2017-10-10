Париж, 10 октября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Стали известны все претенденты на «Золотой мяч», который будет вручаться лучшему футболисту по итогам 2017 года. Об этом сообщает France Football.

Fifa «Золотой мяч»

В список вошло 30 футболистов, среди которых семь игроков мадридского «Реала» — Криштиану Роналду, Лука Модрич, Серхио Рамос, Тони Кроос, Карим Бензема, Иско и Марсело.

Также среди претендентов значатся три футболиста «ПСЖ» — Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, два игрока «Барселоны» — Лионель Месси и Луис Суарес, два игрока «Баварии» — Роберт Левандовски и Матс Хуммельс.

Кроме того в список вошли два футболиста «Ювентуса» — Джанлуиджи Буффон и Пауло Дибала, два игрока «Атлетико» — Антуан Гризманн и Ян Облак, двое из «Челси» — Эден Азар и Н'Голо Канте, двое из «Ливерпуля» — Филиппе Коутиньо и Садио Мане.

Также на главную индивидуальную награду претендуют Харри Кейн («Тоттенхэм»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Радамель Фалькао («Монако»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Эдин Джеко («Рома»), Дрис Мертенс («Наполи»).

Напомним, по итогам 2016 года «Золотой мяч» получил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Начиная с 2008 года главную индивидуальную награду в футболе выигрывали два футболиста — Лионель Месси и Криштиану Роналду. У Месси — пять наград, у Роналду — четыре.