* ИГ — запрещённая в России организация

Меядин, Сирия, 10 октября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили экономическую инфраструктуру боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, заявил 10 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

По его словам, пресекаются любые попытки возобновления террористами незаконной добычи и реализации углеводородов в Сирии.

«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии нет», — подчеркнул он.

Конашенков также добавил, что российские ВКС наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим террористам в сирийский город Эль-Меядин.

«Боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными. Российская авиация круглосуточно перемалывает эти формирования», — резюмировал Конашенков.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении в Сирии влиятельных полевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые долгое время скрывались в Ираке.