Минобороны РФ: ВКС уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ* в Сирии
Меядин, Сирия, 10 октября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили экономическую инфраструктуру боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, заявил 10 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, пресекаются любые попытки возобновления террористами незаконной добычи и реализации углеводородов в Сирии.
«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии нет», — подчеркнул он.
Конашенков также добавил, что российские ВКС наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим террористам в сирийский город Эль-Меядин.
«Боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными. Российская авиация круглосуточно перемалывает эти формирования», — резюмировал Конашенков.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении в Сирии влиятельных полевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые долгое время скрывались в Ираке.