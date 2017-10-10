Москва, 10 октября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Повстанцы-хуситы, вооруженные старым советским вооружением и некоторыми иранскими образцами, достаточно успешно воюют с силами Саудовской Аравии и доставляют королевству немало неприятностей, считает военный аналитик ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

AlexFilipov85 Ракетная установка земля-воздух С-75

Йеменские повстанцы-хуситы, которые поддерживаются Ираном, уже не в первый раз используют баллистические ракеты тактического класса, атакуя войска Саудовской Аравии. Ранее неоднократно использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка» и Р-17 «Эльбрус».

В некоторых случаях удары приводили к большому количеству жертв среди саудовских военных — 50 и более человек. В данном случае была использована ракета, которая создана на базе старой советской зенитной ракеты С-75.

Эта ракета в качестве средства противовоздушной обороны уже давно устарела и не актуальна, но в качестве средства для удара по наземным целям ее можно применять с некоторой эффективность. Учитывая, что стоимость изделия минимальная — их можно производить достаточно много, используя старые запасы зенитных ракет, оно является достаточно неприятным для саудовских военных.

В целом, повстанцы-хуситы, которые вооружены старым советским вооружением и некоторыми иранскими образцами, сейчас достаточно успешно воюют с силами Саудовской Аравии, которые обладают огромным военным бюджетом, сравнимым с российским. И вооружены саудиты новейшим западным оружием. Тем не менее, больших успехов войска Саудовской Аравии до сих пор не могут достигнуть.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что с территории Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета Qaher-2. Она была запущена по региону Джизан на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом.

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Пока эта информация властями Саудовской Аравии не подтверждалась, также нет данных о пострадавших или погибших.

Напомним, в 2014 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войну в Йемене, встав на сторону покинувшего страну президента Абд Раббо Мансура Хади. Повстанцы-хуситы в настоящее время контролируют столицу Йемена — город Сану, а также большую часть севера страны.

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