Москва, 10 октября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в массовом сегменте авторынка России выросли на 12,2%, всего с января по сентябрь 2017 года было продано около 975,5 тыс. машин, об этом 9 октября сообщило агентство «Автостат».

Владимир Югасов ИА REGNUM Стоянка

Эксперты сообщают, что из 25 основных производителей, представленных на рынке, 18 показывают положительную динамику продаж. Безусловным лидером в этом соревновании является узбекский автопроизводитель Ravon, за обозначенный период он продал машин в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Китайская компания Changan также демонстрирует серьезное увеличение объема продаж — в 2,7 раза. На третьем месте японская компания Datsun, её продажи выросли на 35,7%.

Четвертую строчку заняли Subaru и Nissan, рост их продаж незначителен, в период с января по сентябрь 2017-го им удалось реализовать в России на 1,8% больше машин, чем за аналогичный период 2016 года.

Отрицательные показатели демонстрируют такие компании как Geely (падение продаж — 55,4%), Suzuki и УАЗ (падение продаж — больше 10%), эксперты отмечают, что у остальных автопроизводителей показатели меньшие.

Напомним, ранее аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили о том, что в сентябре 2017 года в России было продано 148 тыс. 371 машин, авторынок показал рост на 17,9%. За девять месяцев 2017 года в стране было продано 1 млн 129 тыс. 374 автомобилей (рост продаж — 10,6%).