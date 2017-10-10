Вашингтон, 10 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа официально отменяет ряд ключевых положений закона о сокращении загрязняющих вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта.

Ecocollaps Выбросы

По данным издания, закон о сокращении выброса вредных веществ в атмосферу, принятый администрацией бывшего президента страны Барака Обамы, неоднократно критиковался Трампом, который уверен, что подобные запреты наносят экономический вред промышленным предприятиям, в том числе угольным.

«Предыдущая администрация была бессовестна. Она использовала все ресурсы и полномочия, чтобы лично определять победителей и проигравших в борьбе за право вырабатывать электроэнергию в нашей стране. И это было неправильно», — заявил Прюитт.

Отмечается, что самая большая доля вредных выбросов в атмосферу в США приходится на атомные электростанции.

Напомним, в августе 2015 года действующий на тот момент президент США Барак Обама предоставил план по сокращению выбросов. В частности, выброс вредных веществ электростанций до 2030 года должен был сократиться на 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти СЩА официально уведомили Организацию Объединённых Наций о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нём условиями.

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