Пекин, 10 октября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 10 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6273 юаня за доллар. Таким образом всего за один день китайская валюты отыграла у доллара США сразу 220 базисных пунктов, замедлив ослабление, начавшееся в конце сентября.

23yy.com Юань

В заявлении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что колебания валюты в пределах допустимых 2% не влекут последствия для темпов восстановления национальной экономики, пишет «Чжунго синьвэнь».

Укреплению юаня стало полной неожиданностью для большинства западных аналитиков, которые накануне заявляли о стремительном удешевлении национальной валюты КНР. Напомним, ряд экспертов полагает, что по состоянию на конец октября центральный паритетный курс юаня к доллару составит 6,7 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 9 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6493 юаня за доллар. Таким образом, в первый рабочий день после недельных каникул в КНР, приуроченных к празднованию Дня образования КНР, юань продолжил цепочку ослаблений, подешевев еще на 124 базисных пункта.