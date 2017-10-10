Волгоград, 10 октября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Губернатору Волгоградской области наймут личного охранника. Охрана главы региона обойдётся областной казне в 2,1 млн рублей. Такова стоимость контракта, который управление делами администрации Волгоградской области намерено заключить с единственным поставщиком. Тендер на сайте госзакупок ведомство объявило накануне, 9 октября, передаёт ИА REGNUM. В тот же день закупка была переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено».

Volgograd.ru Глава Волгоградской области Андрей Бочаров (справа) и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев

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Срок исполнения заказа — с 7 августа по 31 декабря 2017 года. В это период обеспечение безопасности главы региона должно осуществляться «в местах его пребывания». Других подробностей ни по графику работы, ни по каким-либо определенным требованиям к телохранителю в документах не прописано.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Бочаров возглавил Волгоградскую область весной 2014 года в качестве врио, сменив на этом посту Сергея Боженова. Едва успев вступить в должность, новоиспечённый руководитель региона не только отказался от служебной дорогой иномарки Mercedes С550, но и от личной охраны и загородной резиденции, где любил бывать прежний глава региона, которая обходилась областному бюджету в 12 млн рублей в год.

Почему первому лицу области понадобилась охрана, пока только гадают. Так, по данным ИА Высота 102, на охране губернатора могла настоять администрация президента. Ранее личные охранники сопровождали повсюду бывшего главу региона Анатолия Бровко, а позже и Сергея Боженова. Возможно, наличия телохранителей у человека с такой должностью требует протокол, предполагает «КП Волгоград». Тем более что впереди чемпионат мира по футболу, куда приедут самые высокие гости. И отсутствие охраны — просто не по статусу.

Отметим, что за все три года пребывания Андрея Бочарова у руля Волгоградской области подобных закупок не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в СМИ появилась информация о попытке неизвестных поджечь дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Тему активно начали обсуждать в соцсетях. Одни предположили, что это «брехня», другие — «заказуха», третьи просто не поверили, что так легко можно попасть в дом первого лица региона. Позднее Андрей Бочаров внёс ясность и раскрыл подробности покушения. Он подтвердил факт намерений злоумышленников поджечь дом, который он снимал вместе с семьей в элитном коттеджном поселке Латошинка. Инцидент на график работы губернатора не повлиял. Тогда Бочаров заявил, что не намерен менять курс на декриминализацию власти и гоструктур, взятый сразу же после назначения на должность главы региона.

Добавим, что о покушении на губернатора Волгоградской области сообщалось и в апреле 2015 года. Тогда на встрече с депутатами думы Котовского района заместитель главы региона Александр Блошкин рассказал о якобы планировавшемся покушении на руководителя области. По его словам, преступление было предотвращено правоохранительными органами, сами же силовики ни опровергли, ни подтвердили это сообщение.