Киев, 10 октября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Интернете появилось видео пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой турецкий лидер засыпает.

Цитата из видео Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс конференции (Новосъ ТV) Эрдоган уснул

На записи видно, как Эрдоган во время выступления Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает.

Вероятно, заметив сонливость коллеги, президент Украины постучал несколько раз рукой по столу, что привело Эрдогана в чувство.

Эрдоган прибыл на Украину 9 октября, где провел встречу с Порошенко.

В ходе визита стороны подписали ряд документов, в том числе план действий по развитию двусторонних отношений на 2017−2019 годы.

Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Турция «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и не признает присоединение Крыма к РФ.

Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что лидер Турции всего лишь хотел «сделать приятное"украинскому коллеге, при этом по сути его позиция не влияет на статус полуострова.