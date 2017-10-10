Москва, 10 октября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Безопасность и общественный порядок на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) будут обеспечивать более 7 тыс. бойцов Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщили в Росгвардии.

Росгвардия

Во время церемонии открытия ВФМС-2017 и праздничного парад-карнавала с участием иностранных делегаций на улицах будут дежурить 5 тыс. военнослужащих.

В Сочи на территории Олимпийского парка, где будет проводиться основная программа международного молодежного форума, обеспечивать порядок будут более 2 тыс. военнослужащих.

Во время проведения фестиваля подразделения Росгвардии будут взаимодействовать с подразделениями МВД России и частными охранными организациями.

Кроме того, в Росгвардии на случай чрезвычайных происшествий сформированы резервные подразделения.

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Как сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из более чем 180 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве.

Помимо этого, фестивальные мероприятия пройдут в 15 городах России (Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкала, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ижевск, Ярославль).

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