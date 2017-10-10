Москва, 10 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Роспотребнадзор во время проверок молока и молочной продукции за 9 месяцев текущего года выявил 3,9% фальсификата. Об этом сообщается во вторник, 10 октября, на официальном сайте ведомства.

Молоко

«За 9 месяцев 2017 г. по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, дополнительно исследовано более 38 тыс. проб молока и молочной продукции, из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6% проб (2016 — 7,8%, 2015 — 6,4%, 2014 — 6,1%), а по показателям фальсификации — 3,9% (2016 — 4,3%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за 9 месяцев текущего года по результатам проверок снято с реализации более 106 т молока и молочных продуктов, которые не соответствовали обязательным требованиям.

«Наложены штрафы (на производителей) на общую сумму более 65 млн рублей за производство и оборот фальсификата, в суды направлено 27 административных дел, в правоохранительные органы — 152 дела, в органы по сертификации — 80 материалов об отзыве декларации о соответствии», — говорится в сообщении.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека держит ситуацию на постоянном контроле.