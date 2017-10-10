Сделал приятное: Ничего от слов Эрдогана о Крыме не изменится
Анкара, 10 октября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает Крым российским. Тем не менее, от этого «признания» или непризнания статус полуострова не изменится.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма.
«Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко», — написал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.
Кроме того, Анкара продолжает следить за «состоянием крымскотатарского народа» и поддерживает этот вопрос в международной повестке дня. Усилия по этому вопросу координируются с Киевом.
Об этом же Эрдоган заявлял по итогам встречи с Порошенко в марте 2016 года. «Турция не признала незаконную аннексию Крыма и не собирается этого делать», — сказал Эрдоган после переговоров с украинской делегацией в Анкаре.
В июле 2016 года сами крымские татары обратились с призывом к властям Турции признать полуостров российским. Глава движения «Къырым» Ремзи Ильясов заявил, что признание Турцией Крыма российским позволит укрепить безопасность в Черноморском регионе и ускорит преодоление кризиса между Россией и Турцией.
Кроме того, он потребовал уважать выбор жителей Крыма и предельно взвешенно подойти к вопросам, касающимся Крыма и «действий киевского режима в целом». По его мнению, Анкара не должна поддаваться на спекуляции украинских властей, которые преподносят искаженную картину жизни на полуострове.
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Турция же не намерена отказываться от поддержки запрещенных в России организаций, говорящих от имени крымских татар. 4 июля 2017 года Эрдоган принял у себя украинского нардепа Мустафу Джемилева — лидера Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В ходе встречи Джемилев заявил, что необходимо «безотлагательно освободить» всех политических заключённых Кремля и отменить запрет на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Минюст РФ ранее внес «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список запрещенных организаций. Напомним, члены этой организации участвовали в антиправительственных акциях, массовых беспорядках перед парламентом Крыма 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли два человека, более 70 получили ранения.
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Кроме того, лидеров меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают организаторами подрывов опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, в результате чего Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым. В федеральный розыск по этому делу объявлен член меджлиса, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.
Также российские правоохранительные органы расследуют уголовные дела в отношении депутатов Верховной Рады Украины Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, обвиняющихся в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Джемилева и Чубарова объявили в международный розыск.
Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года. 96,77% населения Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своим и организовала ряд блокад, в том числе энергетическую и торговую.