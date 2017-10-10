Анкара, 10 октября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает Крым российским. Тем не менее, от этого «признания» или непризнания статус полуострова не изменится.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма.

«Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко», — написал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

Кроме того, Анкара продолжает следить за «состоянием крымскотатарского народа» и поддерживает этот вопрос в международной повестке дня. Усилия по этому вопросу координируются с Киевом.

Об этом же Эрдоган заявлял по итогам встречи с Порошенко в марте 2016 года. «Турция не признала незаконную аннексию Крыма и не собирается этого делать», — сказал Эрдоган после переговоров с украинской делегацией в Анкаре.

В июле 2016 года сами крымские татары обратились с призывом к властям Турции признать полуостров российским. Глава движения «Къырым» Ремзи Ильясов заявил, что признание Турцией Крыма российским позволит укрепить безопасность в Черноморском регионе и ускорит преодоление кризиса между Россией и Турцией.

Кроме того, он потребовал уважать выбор жителей Крыма и предельно взвешенно подойти к вопросам, касающимся Крыма и «действий киевского режима в целом». По его мнению, Анкара не должна поддаваться на спекуляции украинских властей, которые преподносят искаженную картину жизни на полуострове.

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Турция же не намерена отказываться от поддержки запрещенных в России организаций, говорящих от имени крымских татар. 4 июля 2017 года Эрдоган принял у себя украинского нардепа Мустафу Джемилева — лидера Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе встречи Джемилев заявил, что необходимо «безотлагательно освободить» всех политических заключённых Кремля и отменить запрет на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минюст РФ ранее внес «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список запрещенных организаций. Напомним, члены этой организации участвовали в антиправительственных акциях, массовых беспорядках перед парламентом Крыма 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли два человека, более 70 получили ранения.

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Кроме того, лидеров меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают организаторами подрывов опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, в результате чего Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым. В федеральный розыск по этому делу объявлен член меджлиса, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

Также российские правоохранительные органы расследуют уголовные дела в отношении депутатов Верховной Рады Украины Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, обвиняющихся в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Джемилева и Чубарова объявили в международный розыск.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года. 96,77% населения Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своим и организовала ряд блокад, в том числе энергетическую и торговую.