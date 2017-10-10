Пхеньян, 10 октября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Четыре судна под флагами разных стран были задержаны при входе в порты КНДР из-за «нарушения режима санкций» и перевозки «запрещенных грузов», передает 10 октября BBC со ссылкой на координатора группы ООН по северокорейским санкциям Хью Гриффитса.

Rfa.org Порт Вонсан. КНДР

Заблокированными оказались суда «Петрел 8» (приписан к порту на Коморских островах), «Хао Фань 6» (Сент-Китс и Невис), «Тон Сань 2» (КНДР) и Дзие Шун (не приписан к порту).

Запрет вход данных судов был объявлен 9 октября после заседания ООН. Гриффитс пояснил, что на судах был найден «запрещенный груз» (подразумевая, по всей видимости, санкционный товар — прим. ИА REGNUM ). Он также отметил, что наказание в отношении владельцев судов не влечет за собой замораживание активов или запрет на дальнейшие поездки, однако кораблям на определенное время будет запрещено входить в международные порты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа совбез ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на очередные испытания баллистических ракет. Санкции предусматривают, в частности, запрет на импорт из КНДР угля, железа, руды, свинца и морепродуктов, поставки которых играют значительную роль в экономике страны, а также заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР.

12 сентября северокорейский посол Ким Хен Чжун сообщил, что санкции не повлияют на позицию Северной Кореи. Он отметил, что в КНДР уже несколько десятилетий живут под «самыми жесточайшими» санкциями США, тем не менее «смогли приобрести всё, что хотели».