Москва, 10 октября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Один из основателей социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров на своей страничке в соцсети назвал семь вещей, от которых отказался «много лет назад». Запись появилась в день его 33-летия.

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Дуров заявил, что не употребляет алкоголь, мясо животных, не пьет таблетки и «любые продукты фармацевтики», не курит и не употребляет наркотики. Также он не ест фаст-фуд, сахар, не пьет газированные напитки, чай, кофе и энергетики и не смотрит телевизор.

Последовать своему примеру он призвал всех, кто «занимается созиданием». Кроме того, Дуров пообещал позже подробно описать причины отказа от каждого из пунктов.

Говоря о том, почему многие молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но не делают этого, Дуров сказал, что они «ломаются под давлением социума».

«Я пишу это, чтобы показать: «так» можно. Если Вы ощущаете, что этот путь — правильный, игнорируйте Ваше окружение», — написал Дуров, призвав строить жизнь на ценностях «созидания, саморазвития и трудолюбия».

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29 сентября основатель проекта Павел Дуров в собственном Telegram-канале заявил, что если давление на работу сервиса Telegram в России продолжится, то компания готова закрыть его.

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