Москва, 10 октября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал предупреждение Министерства юстиции РФ о возможности ограничения числа работающий СМИ США на территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

«Непонятно, почему у США должно быть больше сотрудников дипмиссий и больше СМИ в России, чем у нас в США, — написал Пушков. — Одно мы уже исправили. Осталось второе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября Министерство юстиции РФ направило ряду работающих в РФ американских СМИ письмо с предупреждением о возможном ограничении их деятельности. В ведомстве пояснили, что это послание — «зеркальная мера» в ответ на притеснение российских сотрудников СМИ в США.

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