Бангкок, 10 октября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда намерен ограничить курение на популярных пляжах. Нарушивших запрет ждет крупный штраф или арест, сообщает 10 октября The Nation.

Airinme.com Пляж. Таиланд

Речь идет о 20 самых популярных пляжах, в числе которых Патонг на острове Пхукет, Джамтьен в курортном городе Паттайя и Мэ Пим в провинции Районг. Инициативу департамента поддержал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, кроме того, предложение обсуждалось с администрациями провинций страны.

Как пояснил глава департамента Джатупон Бурупхат, полного запрета на курение не будет. Посетители смогут курить за территорией пляжа. Кроме того, им запретят бросать окурки в песок и гулять по пляжу с сигаретой.

Максимальный штраф за нарушение запрета составит 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Также нарушитель может попасть в тюрьму на один год.

В дальнейшем власти Таиланда не исключают распространения запрета на все пляжи. Такой шаг обусловлен результатами исследования, проведенного на пляже Патонг. Количество сигаретных окурков, найденных на участке пляжа протяженностью 2,5 км, составило почти 140 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Таиланде предупредило туристов о недопустимости ввоза и использования на территории королевства электронных сигарет и их аналогов. Нарушителям грозит штраф в размере 1 млн батов (более $3 тыс), а также тюремное заключение сроком до 10 лет.