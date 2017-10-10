Киев, 10 октября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Статью о «возвращении» российского Крыма могут добавить в законопроект о «реинтеграции» Донбасса во втором чтении, заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, сообщает 10 октября УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Возвращение

По ее словам, во время обсуждения законопроекта было высказано замечание о том, что в законе отсутствуют пункты о «возвращении» российского Крыма. Луценко подеркнула, что данные замечания будут учтены и в закон планируется добавить раздел или статью, посвященную «освобождению» Крыма.

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Луценко отметила, что в закон также могут добавить новые разделы, описывающие различные способы «мирного урегулирования и возвращения» Донбасса на Украину.

Напомним, ранее на Украине приняли два законопроекта: о продлении «особого статуса» Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и о «реинтеграции» Донбасса. Первый законопроект уже подписал президент Украины Петр Порошенко, а второй закон пока только прошел первое чтение в Верховной раде.

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По новому законопроекту о «реинтеграции» Донбасса Киев намерен признать Россию «страной-агрессором», передать полномочия по распоряжению силами Нацгвардии президенту Украины, а также расширить возможности ВСУ в зоне ведения боевых действия в Донбассе.