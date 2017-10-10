Москва, 10 октября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Банк России проведет общероссийский День открытых дверей. Все территориальные учреждения ЦБ откроют свои двери 14 октября, сообщается на сайте регулятора.

Link-tec.ru Центробанк РФ

В этот день любой желающий сможет побывать в отделениях Центробанка по все России. Для посетителей будут организованы экскурсии и лекции.

Посетители познакомятся с историей Банка России, узнают о денежно-кредитных отношениях, основных этапах становления отечественной финансовой системы и многом другом.

Кроме того, во время экскурсий гражданам продемонстрируют бронированные инкассаторские машины, пройдут викторины и конкурсы, победители получат призы.

Побывать на экскурсиях в отделениях ЦБ РФ можно будет в составе организованных групп, пройдя предварительную регистрацию. Количество посетителей ограничено.

Отмечается, что познакомиться с историей Банка России можно и в другие дни. Существует расписание музейно-экспозиционных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за 155 лет своей истории Банк России провел день открытых дверей 3 октября 2015 года. Жители и гости Москвы получили возможность посетить главное здание Банка России, расположенное на Неглинной улице, дом 12.

Первые посетители прошли с экскурсией по исторической части архитектурного ансамбля Банка России, узнали об истории банка и познакомились с экспозицией музея Центробанка.

Читайте также: Банк России наделили правом включать сайты в «черный список»