Токио, 10 октября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Япония запустила ракету-носитель H-IIA F36 со спутником связи «Митибики». Об этом сообщает японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Spaceflightinsider.com H-IIA F36

Старт ракеты был осуществлён с космодрома Танэгасима. Это уже четвёртый спутник серии «Митибики», которая должна обеспечить Японии создание собственной системы высокой точности, аналогичной GPS.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа был запущен предыдущий спутник этой серии. Все спутники станут основой собственной системы геопозиционирования QZSS, разработка которой началась около 15 лет назад.

Напомним, первый спутник «Митибики» был запущен в 2010 году. Запуск второго спутника прошёл 1 июня 2017 года.

Предполагается, что собственная система позволит японцам сократить число ошибок при определении местоположения для водителей, операторов беспилотников и других пользователей.

Используемая сейчас в Японии американская система GPS может выдавать погрешности в десять метров. Новая японская система, которая будет действовать параллельно с GPS, позволит сократить ошибки до нескольких сантиметров.