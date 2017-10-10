Киев, 10 октября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не согласна с выводами, сделанными Генпрокуратурой Украины. По ее мнению, у ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина не было достаточно оснований для убийства Вороненкова.

Убийство

«Что касается Тюрина и его личного мотива, — сообщила Максакова в эфире «112 Украина». — Он у него был, но недостаточный для того, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства».

По ее словам, Тюрин ненавидел ее личную жизнь.

«И, безусловно, Денис, которому он не годился в подметки, даже разговаривать с ним не хотел, — говорит певица. — Так, изредка, по поводу детей. Естественно, он его бесил до крайней жути. Этого отрицать нельзя».

Однако для того, чтобы действительно решиться на убийство политика, личного мотива недостаточно, считает Максакова.

«Он (Вороненков) просто ему был дискомфортен, но он (Тюрин) бы ничего не стал предпринимать», — считает певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 г. генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Тюрин подозревается в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. По его словам, в РФ будет направлен запрос о его экстрадиции.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. Во время перестрелки также погиб киллер.

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