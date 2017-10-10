Москва, 10 октября, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Торги на валютном рынке 9 октября открылись ростом по доллару и евро. Российская валюта подешевела к иностранным валютам на фоне снижения цен на нефть и общей негативной динамики валют с развивающихся рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На торгах в Европе баррель Brent подешевел до $55,04. Курс доллара вырос до 58,51 рубля, курс евро — до 68,64 рубля. С восстановлением цен на нефть ослабление рубля прекратилось.

Активность на американской сессии была низкой, поскольку Штаты в понедельник отмечали День Колумба. Цена на нефть восстановилась до $55,80, курс доллара отступил к уровню $58,33.

Сегодня, 10 октября, нефть торгуется в плюсе на 0,32%. Факторы для укрепления рубля отсутствуют, при этом сегодня рубль может укрепиться к иностранным валютам в рамках коррекции.

Для пары доллар/рубль в качестве поддержки выделю зону 58,00−58,15 рубля. После нисходящей коррекции по доллару уже можно будет рассматривать цель в районе 58,80 рубля.

Как только покупатели его преодолеют, им откроется дорога к уровню 59,60 рубля. По паре евро/рубль ближайшая цель находится на уровне 69 рублей.

Напомним, 9 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 14,00 коп. (+0,24%), до 58,33 руб., курс евро — на 21,75 коп. (+0,32%), до 68,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+33,3%), евро/рубль — 232,0 млн евро (-21,35%).

Читайте также: Рубль готов плавно отступать