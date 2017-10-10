О морали в мировой политике и климатической аморальности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Экзистенциальный враг: Киев решил запретить въезд чиновников в Россию;
- «Группа друзей деоккупации Крыма»: Эрдоган не признает воссоединения Крыма с Россией;
- Притягательные имена: президент Молдавии заманивает Приднестровье именем Путина и патриарха Кирилла;
- Инструменты пропаганды: телеканал «Настоящее время» может быть признан в России иностранным агентом;
- О климатической аморальности: с России требуют плату за глобальное потепление.