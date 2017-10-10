Белград, 10 октября, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Сборная Сербии вышла на чемпионат мира 2018 года. В заключительном матче в отборочной группе сербы обыграли команду Грузии.

Чемпионат мира 2018

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в их составе забил Александар Прийович на 74-й минуте.

Таким образом, сборная Сербии набрала 21 очко и заняла первое место в своей отборочной группе, дающее прямую путёвку на чемпионат мира.

В другом матче группы сборная Ирландии обыграла команду Уэльса со счётом 1:0 и вышла в стыковые матчи.