Омск, 10 октября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Анализируя деятельность теперь уже бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, политологи зачастую указывали на то, что в регионе не решены существенные внутриэлитные проблемы, а также наблюдается высокий уровень протестных настроений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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9 октября 2017 года в регионе появился новый руководитель. В этот день президент РФ Владимир Путин принял отставку Назарова с формулировкой «по собственному желанию» и назначил врио губернатора уроженца Свердловской области, справоросса Александра Буркова.

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Это назначение стало для жителей области весьма неожиданным. И, естественно, активное обсуждение началось в соцсетях. Пользователи разделились на две условные группы: 1) «Давно пора было отправить Назарова в отставку, надеемся, что новый руководитель будет лучше»; 2) «Ничего не изменится, все чиновники одинаковые».

«В сложившейся ситуация мне не нравится отсутствие права выбора у омичей. Выборы мэра для нас теперь закрыты (выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ), нового руководителя области мы не выбирали. А потом мы будем удивляться явке на выборах в 15%», — сказала ИА REGNUM омский предприниматель и общественный активист Виктория Богданова.

«Остаётся надежда лишь на то, что Александр Леонидович (Бурков — прим. ИА REGNUM ) окажется человеком дела, сможет качественно выполнять обязанности губернатора и начнёт делать из нас вторую Свердловскую область, где уровень жизни всё же повыше. У нас большой потенциал роста: хорошие вузы и специалисты, сильная оборонная промышленность, огромный потенциал у всех творческих индустрий, что смогло бы заинтересовать молодое поколение и остановить отток жителей из региона. Буквально вчера проводили опрос: средний рейтинг комфортности Омска — 4,4 из 10, целый блок справедливых замечаний. А сильную сторону сегодня омичи видят только в культуре», — подытожила Виктория Богданова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября врио губернатора Омской области стал секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, заместитель руководителя фракции «СР» в Госдуме Александр Бурков.

По версии политолога Ивана Жукова, назначение справоросса в Омскую область — это такой своеобразный «реверанс в сторону оппозиции».

Напомним, Виктор Назаров руководил Омской областью с мая 2012 года. Тогда возглавить регион ему предложил президент РФ (в то время — Дмитрий Медведев). В 2015 году Назаров переизбрался на всенародных выборах, набрав около 60% голосов.