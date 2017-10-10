Анкоридж, США, 10 октября, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Город Уткьягвик (ранее — Барроу) на севере Аляски несколько дней атаковал шторм, передает Associated Press.

(сс)GDJ Шторм

На небольшой город, расположенный на побережье Северного Ледовитого Океана, обрушились океанские волны, ледяной ливень и порывы ветра скоростью до 72 км/ч.

По сообщениям местных властей, в Уткьягвике размыты дороги, затоплены дома, пострадали источники питьевой воды.

Также пострадали дамбы и дорога к китобойным промыслам, что может вызвать проблемы с запасом провизии на зиму для местной эскимосской общины.

По предварительным оценкам, ущерб от шторма на севере Аляски составляет около $10 млн.