Киев, 10 октября, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Сон одолел турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает Sputnik Турция.

Эрдоган и Порошенко на пресс-конференции

В ходе пресс-конференции Эрдоган, сидя справа от Порошенко, боролся со сном: зевал и клевал носом. В какой-то момент украинский лидер даже несколько раз постучал правой рукой по столу рядом с турецким коллегой.

Напомним, 9 октября состоялся визит Эрдогана в Киев. Переговоры касались двустороннего сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из тем переговоров стал Крым. В ходе беседы на высочайшем уровне украинский лидер пригласил Анкару присоединиться к «группе друзей деоккупации Крыма».

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Турецкий лидер заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не признает эту территорию российской. При этом воссоединение Крыма с Россией было названо Эрдоганом «аннексией».