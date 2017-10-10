Сан-Хосе, США, 10 октября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. В Силиконовой долине произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Associated Press.

Сан-Хосе

По сообщениям очевидцев в сети микроблогов Twitter, сильные подземные толчки ощущались 9 октября на окраинах Сан-Хосе.

Полиция и пожарные подтвердили информацию о землетрясении, однако пояснили, что информации о пострадавших гражданах и объектах к ним не поступало.

Напомним, в районе Сан-Хосе находится Силиконовая (Кремниевая) долина США — район расположения большого числа высокотехнологичных компаний и производств, а также технических и научно-исследовательских вузов.

В настоящий момент Силиконовая долина находится под угрозой не только от землетрясений, но и от лесных пожаров — на севере Калифорнии объявлен режим чрезвычайного положения, от огня пострадали уже более 1500 зданий.