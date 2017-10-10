Вашингтон, 10 октября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Представитель миссии ЦРУ в Южной Корее Ян Сук Ли считает, что сегодня, 10 октября, Северная Корея намерена осуществить очередную «ракетную провокацию», передает Fox News.

Агитационный плакат КНДР

В понедельник 9 октября в США празднуется День Колумба, и в то же время в КНДР — уже 10 октября — День основания правящей Рабочей партии Северной Кореи.

«У меня такое чувство, что они готовы к провокации, они только ждут времени… для самого неприятного воздействия», — сообщил Ян Сук Ли журналистам Fox News.

По словам представителя ЦРУ, Северная Корея может направить баллистическую ракету к остову Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США в Тихом Океане.

Напомним, господин Ян Сук Ли из Южной Кореи также сообщал о возможной «ракетной провокации» КНДР в День Колумба еще на прошлой неделе, 5 октября, в ходе выступления в Университете Джорджа Вашингтона.