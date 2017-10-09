Москва, 10 октября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Команда президента США Дональда Трампа полноценно не работает: Трамп не способен делать дело, он остаётся президентом слова. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

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«Команда Трампа сейчас полноценно не работает, и всё благодаря тому президенту, который не способен делать дело, он остаётся президентом слова. Каждый раз крики «волки, волки» приводят к тому, что президент в глазах не только политологов, в глазах рядовых избирателей начинает восприниматься как классический шоумен», — обозначил политолог.

«При этом он теряет самое важное: он теряет большое геополитическое доминирование. Пока он разбирается с КНДР и запугивает Иран, он теряет Индию, Россию, Китай», — убеждён Сергей Судаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН озвучил угрозу полного уничтожения КНДР. Под экономическими санкциями ООН Северная Корея находится с 2006 года — регулярно они продлеваются и ужесточаются, в большинстве своём по инициативе США и их союзников в ответ на очередные ядерные испытания.