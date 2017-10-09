Чжухай, Китай, 10 октября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Таможня китайской провинции Гуандун, расположенной на юге страны, изъяла более 1,6 тыс. тонн контрабандной замороженной еды стоимостью 60 млн юаней ($9 млн) за время празднования Дня образования КНР, сообщает 9 октября агентство «Синьхуа».

Xcook.info Ноги свиные

Два корабля с 60 контейнерами замороженной пищи на борту были изъяты в городе Чжухай Гунбэйской таможней, заявил глава таможенного отдела по борьбе с контрабандой Ван Цзиньюань.

Курица из США, говяжьи потроха из Бразилии, говядина из Польши, свиной кишечник из Испании и поросячьи ноги из Австралии были среди изъятых контрабандных товаров.

«Контейнеры, в которых перевозились товары, и вовсе не были оборудованы холодильным оборудованием, в связи с этим, часть продукции испортилась, что выдавал сильный запах при разгрузке», — заявил Ван.

В отличие от предыдущих случаев, когда использовались иностранные суда или рыбацкие лодки, в этот раз контрабандисты наняли два списанных грузовых судна, зарегистрированных в Китае, пытаясь выдать контрабанду за легальные грузы во время транспортировки.

Напомним, что ранее таможня Гонконга задержала крупнейший в истории Китая груз контрабандного сандалового дерева общим весом более 12,3 тонн.