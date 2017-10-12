Санкт-Петербург, 12 октября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Автобиографические рисованные истории надолго останутся своеобразной визитной карточкой издательства «Бумкнига», сколько бы оно ни выпустило проектов в другом жанре. «Киндерланд», «Персеполис», «ШУВ» — каждый из этих нон-фикшнов «родом из детства» предельно искренен, происходит ли действие в ГДР, Иране в роды «исламской революции» или в наши лихие 90-е. Об еще одной такой графической новелле рассказывает корреспондент ИА REGNUM Максим Трудов.

Юлия Никитина Издательство «Бумкнига» Фрагмент книги Юлии Никитиной «Полуночная земля»

Манера рисунка может очень много рассказать об авторе, даже помимо его воли. Стиль Юлии Никитиной очень своеобразен и передает ее любовь к северной природе. Комикс «Полуночная земля», который рассказывает о детстве и юности художницы в Салехарде — ее первая многостраничная работа не в жанре фэнтези.

Юлию Никитину не очень интересует сюжет. В объемистой книжке нет каких-то интригующих событий и резких жизненных поворотов, но все происходящее в ней не случайно, все поездки и встречи складываются в единый рисунок судьбы. Фигуры людей плавно перетекают в узоры, потом в пейзажи. Одно трансформируется в другое — яблоко может стать елочной игрушкой, потом луной, под конец самой героиней, свернувшейся во сне калачиком. И все эти превращения полны глубокого метафорического смысла.

Комикс Никитиной плоскостной, она не выделяет передний и задний планы и плотно заполняет деталями все пространство кадра, но это вовсе не от неумения передавать трехмерность. «Полуночная земля» — это выжимка из времени и пространства.

Подробнее об автобиографической книге Юлии Никитиной читайте здесь: Личное пространство комикса, или Долгая дорога из Салехарда в Петербург

Читайте другие статьи Максима Трудова об искусстве комикса.