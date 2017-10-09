Барселона, Испания, 10 октября, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Результатов референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября, недостаточно, чтобы выносить решение об отделении региона от Испании, сообщила мэр Барселоны Ада Колау, пишет газета El Pais.

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«Результаты, полученные 1 октября, не могут считаться основанием для объявления независимости», — сказала она.

Уточняется, что Колау призвала официальный Мадрид вывести из региона дополнительные отряды правоохранителей. По ее словам, происходящее — не что иное как «серьезнейший институциональный кризис».

Напомним, Каталония — автономный испанский регион. 1 октября власти провели референдум, согласно которому абсолютное большинство (90%) жителей хотят отделения от Испании.

Мадрид не заинтересован в сепаратистских тенденциях, сулящих потери территорий, и всячески препятствует этому процессу. Сразу же после того, как стали известны планы по референдуму, испанские власти объявили его незаконным.

После проведения голосования Конституционный суд страны признал его нелегитимным. В ответ на это по региону прокатилась война протестов против давления Мадрида. 9 октября в Барселоне состоялся крупный митинг против отделения.