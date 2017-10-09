Анкара, 10 октября, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Прокуратурой Турции выдан ордер на задержание сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкой прокуратуры.

Кроме самого сотрудника консульства, на которого не распространяется дипломатический иммунитет, турецкая прокуратура допрашивает его ребенка и жену.

«Один из сотрудников генконсульства США в Стамбуле приглашен в отделение прокуратуры Турции», — указано в сообщении.

Американского дипломата и членов его семьи подозревают в контактах с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую власти Турции считают одним из организаторов попытки государственного переворота летом 2016 года.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного сотрудника консульства США Метина Топуза, которому предъявили обвинения в причастности к государственному перевороту.