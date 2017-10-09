Москва, 9 октября, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Провоз ручной клади массой до 5 килограммов на авиарейсах станет бесплатным для пассажиров с невозвратными билетами. Соответствующее изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа утвердило Министерство транспорта России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт

Согласно приказу ведомства, авиаперевозчики также имеют право на своё усмотрение увеличивать вес ручной клади, перевозимой бесплатно, в целях создания конкурентного преимущества.

Кроме этого, Минтранс расширил перечень вещей, которые можно бесплатно проносить на борту воздушного судна. В этот список добавили женские сумки, мужские портфели, рюкзаки, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букеты цветов, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах duty free.

«Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», — отметили в ведомстве.

Также в этот список теперь включены костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски, которые могут быть безопасно размещены на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае превышения указанных габаритов эти вещи будут сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.

Напомним, в соответствии со старой редакцией Воздушного кодекса, в минимальную стоимость авиабилетов включался провоз ручной клади массой до 10 килограммов. С 29 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым авиаперевозчики получили право продавать безбагажные невозвратные билеты.